Busta con due proiettili e immagini sacre alla deputata La Rocca Ruvolo

PALERMO – Intimidazione alla presidente della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo. La parlamentare di Forza Italia a Sala d’Ercole, che è sindaca di Montevago, in provincia di Agrigento, ha ricevuto una busta con due proiettili, una immagine sacra e una foto di Papa Francesco con in mano una bambina. La circostanza viene confermata da ambienti di Forza Italia. La Rocca Ruvolo ha denunciato tutto ai carabinieri.

MUSUMECI: “INTIMIDAZIONE CONTRO AMMINISTRATORI PRATICA COSTANTE”

“Quella della intimidazione è, purtroppo, ormai divenuta una pratica costante messa in atto nei confronti di esponenti politici e amministratori che ogni giorno, con il loro operato, contrastano mafia e ogni tipo di malaffare. A Margherita La Rocca Ruvolo la solidarietà mia e della giunta regionale”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

MICCICHÈ: “PIENA SOLIDARIETÀ E VICINANZA A LA ROCCA RUVOLO“

“Piena solidarietà, affetto e vicinanza a Margherita La Rocca Ruvolo, destinataria di una busta contenente due proiettili e immagini sacre. Chi si nasconde dietro l’anonimato è un vile. Sono sicuro che Margherita non si farà intimidire da questo gesto inconsulto e che continuerà a lavorare con la stessa determinazione di sempre”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

SINDACO AGRIGENTO: “FARE LUCE SU INTIMIDAZIONE A LA ROCCA RUVOLO“

“Io e la mia giunta esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, per il gesto intimidatorio subito. Spero vivamente che vengano presto individuati i responsabili”. Così in una nota il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

“Alla collega deputata La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, va la nostra più ampia solidarietà. Fatti come questo non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune, valori di cui La Rocca Ruvolo è, e siamo certi continuerà ad essere, coraggiosa e validissima interprete come deputata, presidente della commissione Sanità all’Ars e sindaco di Montevago”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars.