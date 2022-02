IL REPORTAGE | In Bosnia nella ‘bolla’ di Lipa, tra badminton e fondi che non arrivano mai

BIHAC (Bosnia Erzegovina) – Ali faceva il “taxi driver” in Afghanistan: dal suo inglese non si riesce a capire bene da quanto tempo sia in viaggio, si direbbe non poco se da quando se n’è andato è passato per Grecia, Turchia e Serbia prima di finire a Lipa, sulle montagne bosniache, dove oggi, nel capannone centrale del nuovo campo per i migranti, tocca a lui distribuire e rimettere in ordine i giochi (carte o badminton) con cui si inganna l’attesa, mentre fuori il cielo si rannuvola, il freddo non invoglia a stare all’aperto e qualcuno si infagotta in una coperta. Sogna di raggiungere il Belgio o la Svizzera: mostra i pollici verso l’alto, ma non per dire ‘quelli sono paesi ok’, bensì che là prendono le impronte digitali e questo un po’ lo preoccupa. Ma lo dice sorridendo tra una mossa di pedina e l’altra. Quasi tutti sorridono nell’incontrare i cinque volontari di “Bologna sulla rotta”, la piattaforma nata un anno fa nel capoluogo emiliano a seguito dell’emergenza migranti in Bosnia, arrivati lunedì a Lipa con palloni, racchette da ping pong, materiale per il laboratorio di cucito e altro ancora per sostenere le attività del cosiddetto ‘social cafè’ che nel campo è curato da Ipsia Acli, e molto apprezzato.

Ali ha provato il Game (il cammino nei boschi per superare la frontiera) quattro volte e quattro volte è tornato indietro. “Pushbacks”; “e se non ti fermano i poliziotti, sono i cittadini che chiamano gli agenti croati…”, aggiunge scuotendo la testa. Oggi è a Lipa e qui aspetta tempi migliori per riprovare. Meglio quand’è più caldo, le notti bosniache sono davvero fredde.

IN 400 ‘SOSPESI’ NEL CAMPO DI LIPA

Qualche giorno fa, prima che arrivasse il gruppetto da Bologna, a Lipa il clima era più mite, “c’erano 15 gradi ed eravamo tutti più allegri”, racconta una operatrice di Ong che entra nel campo tutti i giorni e dove ora ci sono circa 400 persone: non il migliaio e oltre di un anno fa, quando c’era la neve e, al posto dei container da sei persone, tendoni da 30 posti di cui solo tre-quattro con speranza di dormire con un minimo di caldo. Ci sono pakistani, afghani, ragazzi dal Burkina Faso, un cubano, un ucraino, un turco, una dozzina di famiglie e alcuni minori stranieri soli. I numeri variano spesso. E intanto, anche se le presenze (per ora) non si impennano, vanno avanti i lavori per completare il grande investimento fatto per il nuovo campo di Lipa. Manca da finire la moschea e l’area per fare sport sta prendendo forma, si vedono gli operai intenti a costruire un locale dove mangeranno solo i ragazzi più giovani.

Il campo è diviso per zone: un grande spazio con più gradoni recintati, suddiviso da vialetti, su ciascuno dei quali sono disposti in serie i container bianchi: l’area dei sigle men, delle famiglie, dei minori non accompagnati. Un posto che dà l’impressione di funzionare bene, ma che forse non ‘risolve’ il problema dei migranti e del loro desiderio di raggiungere una specifica destinazione. Come se si fosse in una ‘bolla’, sospesi: né di qua, né di là, non in cammino, ma sempre in attesa di riprenderlo. E difatti ci sono associazioni o organizzazioni che per questo preferiscono operare fuori da Lipa.

ISOLAMENTO DI 5 GIORNI PER CHI PROVA IL ‘GAME’ E TORNA INDIETRO

“Intendiamoci resta sempre un posto non facile però, se si ripensa a un anno fa, le condizioni sono migliori. Qui almeno hanno dove dormire, dove stare, acqua corrente, cibo…. Non si affonda nel fango. Possono uscire se vogliono, provare il Game e se tornano passano un periodo di isolamento di cinque giorni”, racconta la volontaria proprio mentre rivede e saluta un ragazzo che si avvicina alla rete che separa l’area di quarantena. Anche solo per andare a far la spesa si rischia di finire in isolamento per essersi allontanati. Ma Bihac, la cittadina di confine, dista una trentina di chilometri a piedi o pagando un passaggio (ma a 150 euro): gente che cammina ai bordi della strada che collega la città al campo non se ne vede. Si avvista semmai qualche gruppetto di ragazzi dalle parti del confine: passano da uno dei punti-centri diurni che si trovano nei dintorni di Bihac per una doccia, lavare qualche abito, “bere un thè o mangiare un dattero”, ricaricare il telefono, prendere giacche, scarpe o maglioni nuovi e poi salutare incamminandosi verso la frontiera. In posti come questi, vicino al ”border”, o “zona di respingimento” come dice un volontario di Ong, di questi tempi bussa una ventina di persone al giorno.

Col bel tempo di pochi giorni fa chi non era a Lipa, dove sono stati portati i migranti che si erano accampati in varie zone della Bosnia (chi non ci è finito sta ben nascosto per non andarci), ha provato il Game e si dice che ci sia anche chi è riuscito a farcela. ”Ma questa è la stagione della pausa, dello stare fermi ad aspettare”, spiega bene una operatrice di Ipsia Acli. Un po’ una bolla, appunto. Per i refugees di Lipa, ma anche le stesse organizzazioni umanitarie.

MANCA LA LEGNA PER FAR FUNZIONARE I FORNI

Lungo il confine bosniaco-croato, si aspetta e si cerca di capire: il momento giusto per un passaggio, ma anche se riprenderà il flusso di arrivi di qualche tempo fa: “In Grecia le presenze sono stabili e in Grecia come in Turchia i controlli sono aumentati”: finché da quei territori non si parte e non si arriva anche in Bosnia la pressione non aumenta. E mentre si aspetta di capire se i venti di guerra in Ucraina sposteranno di nuovo i migranti sulla Rotta balcanica che attraversa la Bosnia, non c’è meno da fare, anzi: “Quando andò a fuoco tutto a Lipa, partì la corsa di chi voleva dare aiuto, donazioni, adesso è dura…”, raccontano gli operatori umanitari. C’è un posto a Lipa che lo esemplifica bene: un’area coperta dove si trovano enormi cilindri di cemento, sono i forni, sopravvissuti all’incendio, dove i migranti possono cucinare i loro piatti tradizionali. Uno dei progetti attivati da Ipsia Acli serviva a rifornirli di legna (senza ovviamente non funzionano), ma la legna costa e le donazioni di fondi sono meno ‘arrembanti’, ora scarseggiano l’una e gli altri. Così come i fondi aiuterebbero a far decollare il progetto lavanderia, anch’esso a cura di Ipsia: ora gli abiti vengono presi, portati a Bihac e restituiti puliti, ma tutto potrebbe essere fatto al campo affidandolo agli stessi “beneficiari”, come qui chiamano gli ospiti, i ‘ragazzi’ in cammino sula Rotta per dirla con gli esponenti delle Ong.

TRA UN CORSO DI ITALIANO E UNA PARTITA DI VOLANO

Intanto nel capannone oggi è giornata di mini-corso di italiano e per chi parla il punjabi pronunciare le vocali italiane non è così ‘easy’. C’è da ingannare l’attesa, certo, ma anche da tenersi pronti. In pochi tra gli attuali ospiti di Lipa sono lì da un anno. “Io voglio andarmene”, confermano più o meno tutti tra una chiacchiera e l’altra con il gruppetto di bolognesi. Ma l’alternativa, come ricorda anche un grande cartello, è al massimo un rimpatrio assistito per il quale però non c’è la fila… E quindi ci si prepara: marzo-aprile potrebbe già essere la prossima cartina di tornasole per la Rotta balcanica e Lipa, ci sarà chi partirà, ma tra gli ‘addetti ai lavori’ si prevede che quello potrebbe essere il prossimo periodo di arrivi. Intanto anche piccoli aiuti aiutano: “Preziosissimi i volano, da queste parti non se ne trovano ma essendo un passatempo molto amato tra i ragazzi quelli che ci sono si consumano in pochi giorni”. Ben venga anche solo una racchetta da ping pong in più; il social cafè è sospeso nei weekend e alla riapertura al lunedì c’è la fila: “Per fortuna ci sono questi di Ipsia- dice un migrante- che ci fanno giocare e ci trattano come persone”.