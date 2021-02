Governo, Zingaretti: “Salvini leader forte ma ora sia coerente”

ROMA – “Salvini? È un leader politico forte con le sue idee, che combatte come combattiamo tutti. A lui l’ho detto: ora serve coerenza, non si può ricominciare con una battuta al giorno”. Così Nicola Zingaretti a ‘Oggi è un altro giorno’ su RaiUno.

ZINGARETTI: “ESECUTIVO DRAGHI BELLA SFIDA PER LA POLITICA“

“Penso che questo voto di fiducia sia una grande occasione per l’Italia. Non sarà semplice stare insieme a chi è alternativo a noi, ma è una bella sfida per la politica, la vivo come stimolo”.

ZINGARETTI: “PD SE ISOLATO PERDE, DEVE PREOCCUPARSI DI STARE CON ALTRI”

“Un PD isolato e senza alleanze è perdente. Nel 2018 avevo preso un partito sconfitto, isolato e marginale, oggi è un partito più centrale con una rete di alleanze. Un partito come il PD deve avere una sua identità, ma anche preoccuparsi di stare insieme ad altri”. Il Pd è l’unico partito italiano che in tutti gli organismi ha rispettato la parità di genere e che ha posto al presidente Draghi la necessità di un piano sull’occupazione femminile. Mi fa piacere che Draghi lo abbia ribadito”.

ZINGARETTI: “GUALTIERI CANDIDATO SINDACO? LO DECIDERANNO LUI E LA CITTÀ”

“Gualtieri candidato sindaco a Roma? Lo deciderà Roma e lo deciderà Gualtieri”.