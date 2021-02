Covid, 13.762 nuovi contagi e 347 decessi. Tasso di positività a 4,7%

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati accertati 13.762 nuovi casi di coronavirus a fronte di 288.458 tamponi effettuati per un tasso di positività di 4,7%, leggermente superiore rispetto a ieri (4,1%). Sono 347 i decessi nelle ultime ventiquattro ore: da inizio pandemia i morti sono stati 94.887. Salgono di due unità le terapie intensive occupate in Italia causa covid. Nelle ultime ventiquattro ore si è passati da 2.043 a 2.045. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

