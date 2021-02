Firenze, Nardella scherza: “Pace tra Conte e Renzi? Davanti a una bistecca”

FIRENZE – Conte, ‘il prof’, in cattedra al polo delle scienze sociali di Novoli, a Firenze. Renzi, che a Firenze ci abita e ha fatto il sindaco. “Firenze caput mundi”, dice sorridendo l’attuale sindaco Dario Nardella a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1. Che, scherzo per scherzo, per i due immagina una pace a tavola: “Io sono un diplomatico, sono conosciuto come una colomba, quindi un giorno potrei anche rimetterli tutti insieme. Li potrei portare a mangiare una bella bistecca fiorentina”, continua ridendo. E sul rientro dell’ex premier a giurisprudenza? “Daremo il benvenuto al professor Conte all’università. Per Firenze credo sia un onore avere un professore ex primo ministro“.

