MILANO – “Sta andando bene. Ora bisogna solo convincere gli ultimi che ancora non si sono iscritti a vaccinarsi“. Questo, intercettato dalla ‘Dire’ all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il commento del governatore Attilio Fontana sulla prima giornata di vaccinazioni per gli over 80. Il presidente, con la sua vice Letizia Moratti, ha accolto la senatrice Liliana Segre, tra le prime a ricevere l’iniezione. “Dobbiamo ringraziare la senatrice che ha deciso di fare da testimonial per la campagna“, spiega Fontana, che definisce questa “una bella giornata”.

Segre non si è soffermata coi giornalisti che la sollecitavano all’esterno del nosocomio. In una dichiarazione diffusa da “Lombardia notizie“, testata della giunta regionale, ha sottolineato che il vaccino “mi sembra una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere, dobbiamo essere grati che si possa fare, perché in certi Stati non è stato possibile fare questo e andare con fiducia a questo incontro, perché sarà veramente l’unico modo che ognuno di noi ha per combattere questo nemico”. “Io ho novant’anni, sarò vaccinata e credo molto nella vaccinazione, è una cosa che ho sempre seguito tutta la vita, fin quando ero bambina. Quando ho viaggiato mi sono fatta vaccinare contro il colera, contro le malattie che si potevano prendere in Africa, poi ho vaccinato i miei figli, sono stati vaccinati i miei nipoti, non mi sembra nulla di nuovo“, afferma la senatrice a vita, che si rivolge ‘da coetanea’ a tutti gli over 80 lombardi.

“Questa volta contro un nemico invisibile abbiamo così poche armi– osserva- ed essere vaccinati vuol dire essere più facilmente invitati dai nostri figli, dai nostri nipoti e dai nostri amici che hanno paura di incontrarci per non passarci questo temibile virus”.

SPERANZA: GRAZIE A LILIANA SEGRE, ESEMPIO PER TUTTI

“Una vita che è un esempio per tutti. Anche nei gesti più semplici. Grazie Liliana Segre“. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, postando una foto della senatrice a vita Liliana Segre, che oggi ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid al Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.