ROMA – “Il Ponte sullo stretto? Io ci credo, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione del ponte di Genova e invece è stato fatto. C’è un costo ipotizzato di 7 miliardi e 100mila posti di lavoro. Potrebbe chiamarsi ponte Draghi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini incontrando i giornalisti a piazza San Luigi de’ Francesi.

LEGGI ANCHE: Salvini: “Lega con Draghi su rimpatri ed espulsioni. Stop virologi in tv”