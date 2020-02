Salvini: “De Luca è divertente, gli parlerei al bar”

NAPOLI – “De Luca mi è simpatico. Lo vedo dietro la scrivania, mi è simpatico ed è divertente, peccato che sia governatore. Sarebbe affascinante discuterci al bar o in trattoria, ma non vederlo a gestire ospedali“. Cosi’ Matteo Salvini dal palco del teatro Augusto di Napoli dove incontra militanti leghisti. “Liberiamo la Campania” è lo slogan della manifestazione.

SALVINI: “COSTA? NO AD AMBIENTALISTI DA SALOTTO”

Non commento le scelte altrui ma con il ministro Sergio Costa ho litigato più volte perchè abbiamo una visione della gestione dei rifiuti diversa. Quelli che non vogliono che i rifiuti vadano via dalle strade sono i primi nemici dell’ambiente, gli ambientalisti da salotto, i radical chic per cui non si deve toccare nulla”. Così Matteo Salvini commenta la possibile candidatura di Sergio Costa alle regionali per il Movimento 5 Stelle. “Oggi – aggiunge – i rifiuti sono un business per la camorra e i napoletani pagano tasse per avere una città sporca. Dove governa la Lega le cose funzionano”.