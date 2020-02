Via Toledo blindata in attesa dell’arrivo di Salvini a Napoli

NAPOLI – La via dello struscio di Napoli, via Toledo, è blindata in attesa dell’appuntamento elettorale, delle 18:30 al teatro Augusteo, a cui è atteso il leader della Lega Matteo Salvini.

Imponente lo schieramento di forze sia davanti all’entrata del teatro che lungo la strada che porta a largo Berlinguer dove, alle 17:30, partirà il corteo antirazzista in risposta alla presenza di Salvini in città.

Tra le altre misure di sicurezza disposte, la chiusura della funicolare centrale che effettuerà la sua ultima corsa alle 15:50.