Basilicata, malfunzionamento dell’impiantistica Total a Tempa Rossa non ha inquinato il sito

POTENZA – Non è stato un evento potenzialmente in grado di inquinare il sito. Così Total ha classificato il malfunzionamento dell’impiantistica Total a Tempa Rossa che è verificato lo scorso 10 gennaio. A comunicarlo è l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Gianni Rosa.



“Appresa la notizia in maniera informale – sottolinea Rosa – l’assessorato all’Ambiente ha provveduto immediatamente a chiedere conto con nota del 30 gennaio a Total dell’accaduto. La stessa Total in data 6 febbraio ha comunicato i relativi dettagli“.

Non classificando accaduto come in grado di inquinare il sito, non è stato soggetto a obblighi comunicativi agli organi competenti. “Nonostante tutto ciò – fa sapere Rosa – abbiamo richiesto a Total, a soli fini di mera opportunità e di leale collaborazione, di comunicarci tempestivamente tutto quanto accade per evitare che notizie minime creino ingiustificato allarme nelle popolazioni”.