VIDEO | Liliana Segre abbraccia studente di destra: “Hai il ciuffo come mio nipote”

ROMA – Abbraccio tra Liliana Segre e uno studente di Ingegneria civile, Valerio Cerracchio, al termine della cerimonia di conferimento del dottorato Honoris causa alla senatrice, questa mattina alla Sapienza di Roma. Il ragazzo – che ha tenuto un discorso in Aula magna per l’inaugurazione dell’anno accademico – era stato al centro di alcune polemiche nei giorni scorsi in quanto rappresentante degli studenti di destra dell’ateneo. I suoi colleghi di sinistra non avevano infatti apprezzato che fosse lui a parlare a nome degli studenti.

Dalla senatrice anche una battuta: “Hai il ciuffo come mio nipote“, ha detto scherzando allo studente. Precedentemente Cerracchio aveva posto l’accento sulla “sensazione di precarietà e sulla frustrazione dei giovani di oggi”.

“La nostra generazione- ha detto Cerracchio durante il suo intervento in Aula magna- è la prima ad aver perso il diritto alla speranza nel futuro: per la prima volta abbiamo la certezza che, passati dal boom economico alla crisi, vivremo peggio dei nostri genitori a dispetto dell’evoluzione tecnologica che accompagna la nostra società”.

E ancora: “Il motto della Sapienza è ‘Il futuro è passato qui’ e io credo che per essere incisivi nel futuro occorre essere consapevoli del proprio passato e vivere appieno il presente”. Cerracchio ha sottolineato che “essere parte di un’associazione studentesca ha migliorato la mia vita alla Sapienza” e ha aggiunto di “ritenere fondamentale che l’università incentivi gli studenti alla partecipazione”. All’esterno dell’ateneo a fine cerimonia un gruppetto di studenti ha gridato “La Sapienza antifascista accoglie Liliana Segre!”, esponendo degli striscioni.

