Regionali Campania, Santori: “Serve una coalizione credibile come in Emilia Romagna”

NAPOLI – “Non sosteniamo candidati, ma programmi. Serve una coalizione credibile e, come ha funzionato in Emilia Romagna, funzionerà anche in Campania”. Questa la posizione espressa dal leader delle Sardine Mattia Santori a margine di una visita dello stabilimento Whirlpool di Napoli.

“Noi non siamo per De Luca o per Costa – sottolinea – ma per chi dà la visione di un Sud credibile. Sappiamo di chi non fidarci, ovvero della Lega che tuttora è un partito federalista, che viene al Sud a promuovere l’autonomia differenziata voluta da Luca Zaia ed Attilio Fontana, che avvantaggia solo il Nord”.

SANTORI: “IL NOSTRO OBIETTIVO NON È PRENDERE VOTI MA PROVARE A CREARE UNA VISIONE DI FUTURO”

Gli anticorpi dell’Emilia Romagna verranno costruiti anche in Campania, in Puglia, in Sicilia, in tutte le Regioni al voto. Finalmente la gente si è resa conto che c’è un abisso tra un post sui social e la risoluzione dei problemi”, dice Mattia Santori.

“Noi non ci candidiamo alle elezioni – sottolinea -, il nostro obiettivo non è prendere voti, ma dialogare e provare a creare una visione di futuro, partendo da chi sta soffrendo a causa della mala politica di questi anni”.