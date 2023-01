Lufthansa presenta l’offerta per Ita Airways: i dettagli

ROMA – “Lufthansa punta ad acquisire una partecipazione nella compagnia di bandiera italiana Ita Airways“. Lo annuncia in una nota la compagnia aerea tedesca. Il piano è quello di concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza e un’opzione per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento.

“Oggi la società ha presentato al ministero dell’Economia e delle Finanze italiano un’offerta per concludere un Memorandum of Understanding (MoU) in tal senso. A condizione che entrambe le parti firmino questo protocollo d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni sarebbero condotti su base esclusiva“, spiega la società.

Questi colloqui, si legge nella nota pubblicata da Lufthansa, “si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nella Lufthansa Airline Group, e sulle conseguenti sinergie. In caso di raggiungimento di un accordo vincolante, la sua attuazione sarebbe soggetta all’approvazione delle autorità competenti”.

Per Lufthansa Group, l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei suoi mercati interni e degli Stati Uniti. L’importanza dell’Italia sia per i viaggi d’affari che privati risiede nella sua forte economia orientata all’esportazione e nello status di uno dei migliori luoghi di vacanza d’Europa, fa sapere il colosso tedesco.