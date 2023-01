Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 18 gennaio 2023

SPAZIO. DALLE LUNE DI GIOVE AI BUCHI NERI, IL 2023 DELL’ITALIA

Il 2023 sarà un anno da grandi nello spazio per l’Italia che sarà coinvolta in tre grandi missioni di esplorazione e ricerca. Come ha spiegato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia nel corso di una conferenza stampa, si inizia nella seconda metà di aprile in cui partirà la missione dell’Agenzia spaziale europea JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) che in sette anni raggiungerà le tre lune ghiacciate di Giove: Ganimede, Europa e Callisto. Poi c’è Euclid, il programma scientifico Esa per osservare l’universo in cerca di energia e materia oscura, con il contributo di Nasa ed Esa, ma anche dell’Italia e della Gran Bretagna. Infine IXPE, Imagine X-ray Polarimetry Explorers, telescopio spaziale per misurare la polarizzazione dei raggi X cosmici di buchi neri, stelle di neutroni e pulsar. Una missione in collaborazione Nasa e Asi, lanciata a fine 2021 e che un anno fa ha mandato le prime immagini.

IA. MICROSOFT PUNTA CHATGPT, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE SCRIVE I TESTI

Secondo quanto scrive l’agenzia americana Bloomberg, Microsoft sarebbe pronta ad investire 10 miliardi di dollari su OpenAI, la piattaforma fondata da Elon Musk e Sam Altman che ha sviluppato ChatGPT. La chatbot ha ricevuto recentemente notevole attenzione perché è in grado di rispondere a domande ed elaborare testi complessi in pochi secondi. Grazie all’intelligenza artificiale, ChatGPT può rispondere a un complesso quesito di fisica, scrivere un tema di filosofia o letteratura, e tanto altro. Questo la rende uno strumento molto apprezzato fra gli studenti.

ENERGIA, DA ENEA UN ‘SALVAVITA’ INNOVATIVO PER REATTORI A FUSIONE

Enea ha progettato un dispositivo salvavita unico al mondo per la protezione dal surriscaldamento dei magneti superconduttori nei futuri reattori a fusione nucleare. L’innovazione tecnologica sarà testata per la prima volta sul tokamak DTT, l’infrastruttura per la ricerca sull’energia da fusione in costruzione presso il Centro Ricerche di Frascati. “Rispetto ai sistemi di protezione montati sui magneti di ITER e di JT-60SA- spiega Pietro Zito, scienziato di Enea- i nostri dispositivi presentano innovazioni tecniche che li rendono più sicuri, più rapidi e più efficienti. E, al momento, costituiscono un’innovazione unica nel panorama della ricerca mondiale”. La principale novità presente nei nuovi dispositivi FDU (Fast Discharge Unit) consiste nella sostituzione dei consueti banchi di resistori in acciaio con varistori. Questi particolari elementi sono in grado di scaricare l’enorme quantità di energia dei magneti in una decina di secondi con tempi ridotti fino al 70% rispetto alle resistenze tradizionali, riducendo gli stress elettrici e termici sui magneti e sugli altri componenti del sistema: tensioni e temperature sono ridotte di circa il 20%.

E-COMMERCE. ANTITRUST MULTA YOOX PER 5,2 MLN, PREZZI INGANNEVOLI

L’antitrust recapita una multa da 5,2 milioni a Yoox Net-a-porter per “comportamenti scorretti” assunti dalla piattaforma di e-commerce tra il 2019 e il 2022 nei confronti dei suoi utenti. In particolare, scrive l’Authority, è “emersa una specifica policy aziendale interna che prevede – senza informare prima o dopo i consumatori – l’inibizione della possibilità di effettuare ulteriori acquisti nel caso di superamento di determinate soglie di resi, limitando così il diritto di recesso”. Inoltre, Yoox è accusata di presentare prezzi e sconti ingannevoli per avvicinare i clienti.