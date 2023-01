Arriva il remake di ‘Ghost’, con Channing Tatum al posto di Patrick Swayze

ROMA – Amarcord o mancanza di idee? Non si sa, quel che è certo è che negli ultimi anni sequel e rifacimenti di classici del passato sono diventati all’ordine del giorno. Non fa eccezione ‘Ghost’, indimenticabile e sofferta storia di un amore spezzato con protagonisti Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) una giovane coppia in procinto di sposarsi. Sam viene però ucciso e la sua anima resta sulla terra alla ricerca di giustizia e di un contatto con la sua amata. Ad aiutarlo sarà la medium Oda Mae Brown, ruolo che valse l’Oscar come miglior attrice non protagonista a a Whoopi Goldberg nel 1990.

CHANNING TATUM PROTAGONISTA DEL REMAKE DI GHOST

Ad annunciare il remake di ‘Ghost’ è stata la star di ‘Magic Mike’ Channing Tatum, che in un’intervista a Vanity Fair, dichiarando che la sua casa di produzione, la Free Association, possiede i diritti del film. L’attore interpreterà il ruolo che fu di Patrick Swayze, ma il film sarà ambientato ai giorni d’oggi e prenderà le distanze dall’originale. “Faremo qualcosa di diverso“, ha dichiarato aggiungendo che l’originale, come molti film dell’epoca, conteneva degli stereotipi problematici.