VIDEO | Ucraina, un elicottero si schianta a Kiev vicino a un asilo: 18 morti tra cui il ministro dell’Interno e il suo vice

(Immagine © фото очевидца)

ROMA – In Ucraina un elicottero del servizio di emergenza dello Stato si è schiantato a Brovary, nei dintorni della capitale Kiev, nei pressi di un asilo. Nell’incidente sono morti anche il ministro degli Interni Denis Monastyrsky, il vice ministro Yevhen Yeni, il segretario di Stato Yuriy Lobkovich. Tra le vittime ci sono anche tre tre bambini: Fonti del ministero dell’Interno ucraino hanno riportato un bilancio di 18 vittime. La notizia è stata diffusa inizialmente attraverso il canale Telegram della polizia il capo delle forze dell’ordine, Igor Klymenko.

Il velivolo, stando alle informazioni riportate finora dalla stampa ucraina, sarebbe caduto nei pressi di un asilo. Al momento dell’incidente, secondo quanto riferito dal quotidiano Dzerkalo Tyzhnia, bambini e dipendenti dell’istituto si trovavano nel giardino della struttura, anche se inizialmente era stato comunicato che personale e minori presenti erano stati tutti evacuati.

La notizia dell’incidente e della morte dei vertici del ministero è stata rilanciata anche dai media russi, come le agenzie filo governative Ria Novosti. L’episodio non sembrerebbe per adesso direttamente connesso al conflitto con le forze armate di Mosca in corso nel Paese da quasi un anno.

#Brovary. It is impossible to believe. 17 dead, including 2 children. The Minister of Internal Affairs, the First Deputy Minister and the Secretary of State died. My deepest condolences😞



📹 Brovary’s auditor pic.twitter.com/djAU1v3ya6