Quirinale, Meloni: “Pretendiamo che positivi votino, allestire sala”

ROMA – “Sarebbe intollerabile” che i grandi elettori contagiati o in quarantena non votassero per il presidente della Repubblica. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a porta. “È un tema di volontà politica, noi pretendiamo che sia garantito un diritto costituzionale- aggiunge- si può fare nel Parlamento con una sala isolata dalle altre. Mi pare ci sia un resistenza di qualcuno che spera nella debolezze dell’avversario”.