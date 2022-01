La pillola anti obesità è salentina e approda a Wall Street

BARI – “La pillola contro l’obesità è salentina e oggi approda a Wall Street. Quello di Alessandro Sannino era un sogno come tanti. Alessandro era un ragazzo come tanti. Ci ha creduto, ci ha messo il suo genio, il suo incredibile talento, la costanza e la pazienza dei più grandi, anche nei momenti più difficili”. Lo scrive in un post pubblicato sui social la presidente del consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, in riferimento alla Gelesis, start up che Sannino ha creato a Calimera e che “da oggi è anche a Wall Street, quotata in borsa”. “Quella di Alessandro e Gelesis è una storia della nostra terra, a lui e ai tantissimi ricercatori, dobbiamo una delle cure più efficaci contro uno dei mali del secolo – continua – Grazie Alessandro, bravi ragazzi, siete l’orgoglio e l’ispirazione di Puglia”.