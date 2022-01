A Venezia nascono via Fallacci, via Iotti e rotonda Ruggieri

VENEZIA – Da oggi il Comune di Venezia ha una strada intitolata a Oriana Fallaci, una strada intitolata a Nilde Iotti e una rotonda intitolata a Guido Ruggieri. Lo ha stabilito la giunta comunale, approvando una proposta dell’assessore comunale alla Toponomastica Paola Mar.

“Da quando sono assessore alla Toponomastica ho voluto che nuove strade, nuove aree verdi, nuovi parchi e nuove rotonde, venissero intitolati a personalità che nella loro vita avessero reso onore al Paese e a Venezia dando una maggiore attenzione alle donne che, per troppi anni, non hanno trovato il giusto riconoscimento nella Toponomastica delle nostre città. Un obiettivo che in questi quasi 7 anni ha portato all’intitolazione a donne di 24 toponimi sui 57 totali“, afferma Mar, precisando che la proposta di intitolare una strada a Oriana Fallacci è arrivata dalla consigliera comunale Maika Canton, mentre la proposta di intitolare una rotonda a Ruggieri è arrivata dal consigliere Riccardo Brunello.