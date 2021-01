Ciampino, l’assessore all’Ambiente: “Chiederemo a Telecom di spostare l’antenna 5G”

CIAMPINO – “Non abbiamo lasciato solo nessuno. Questa amministrazione, nei limiti della legalità, vuole porre rimedio alla situazione con un nuovo piano antenne e chiedendo a Telecom di spostare l’antenna sita in via Venezia per trovare una soluzione meno invasiva”. Alla Dire l’assessore all’ambiente Roberto d’Ottavio commenta con queste parole il sit in di sabato sotto la sede del Municipio del Comitato ‘no antenna’.

“Noi- ha sottolineato- avremmo gestito la questione in altro modo, ma le passate amministrazioni non hanno proceduto in tal senso, nemmeno nel ricorrere alle decisioni. Oggi- ha concluso- cerchiamo di porre rimedio. Incontreremo referenti di Telecom e entro una decina di giorni una delegazione di questi cittadini”.