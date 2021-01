ROMA – “Il Lazio resterà in zona arancione per i prossimi 14 giorni. Poi vedremo quali saranno i dati. Se ci sarà stato rigore nei comportamenti, torneremo in zona gialla. Dipende tutto da noi. Al momento non rischiamo la zona rossa“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.

