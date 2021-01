Brazil releases Covid-19 vaccines and starts vaccination plan

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Brazil’s Anvisa health regulator, responsible for the release of immunizers and medicines in Brazil, approved the emergency use of Sinovac coronavirus vaccine, known as CoronaVac, produced in partnership with Butantan Institute, and the vaccine from the University of Oxford / AstraZeneca, which will be produced locally by Fiocruz. With the green light, Brazil begins its national vaccination plan, which prioritizes, in the first stage, healthcare workers who are at the front line of the fight against the pandemic, elderly people over 60 years old and the indigenous population. Anvisa was the only agency in the world to analyze 2 emergency protocols simultaneously within a period of 9 days. The analysis process for emergency use was adopted for the first time in the country due to the health crisis. Soon after the release by the health regulator, the first Brazilian was inoculated at Hospital das Clínicas, in the city of São Paulo, with the vaccine requested by the Butantan Institute. Mônica Calazans, 54-years-old nurse and is within the high-risk groups. The vaccination was monitored by the state governor, João Doria. “Today is the” V “day. Vaccine Day, Victory Day, Truth (Verdade) Day, Life (Vida) Day. Today is the day of those who value and fight for life”, says Doria. In a press conference, the Minister of Health, Eduardo Pazuello, stated that the vaccination plan will be coordinated by the Ministry of Health, which will start this Monday (18th) the distribution of vaccines to all states in an equal and simultaneous way. “The distribution of vaccines will start on Monday, at 7 am. We plan for Wednesday, at 10 am, the start of the National Immunization Plan, at the same time, in all states. This time is the minimum logistics for the states ”, says Pazuello. Brazil has 6 million doses of CoronaVac in national territory for immediate use and is awaiting clearance from the government of India to import 2 million doses from Covishield.

IN BRASILE IL PIANO DI VACCINAZIONI ANTI-COVID AL VIA MERCOLEDÌ

Partirà mercoledì in Brasile la campagna nazionale di vaccinazioni contro il Covid-19. L’annuncio è giunto dopo che l’Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), l’ente responsabile per la certificazione di vaccini e farmaci in Brasile, ha approvato l’uso di emergenza dei vaccini Coronavac, prodotto dall’azienda cinese Sinovac in collaborazione con l’Instituto Butantan brasiliano, e di quelli dell’Università di Oxford-AstraZeneca, che sarà realizzato in Brasile da Fiocruz. Con l’approvazione il Brasile inizia il suo piano nazionale di vaccinazione, che prevede, nella prima fase, la somministrazione del farmaco al personale sanitario impegnato in prima linea nell’affrontare la pandemia, agli anziani con oltre 60 anni che si trovano in case di cura e alla popolazione originaria. Anvisa è stata l’unica agenzia del suo tipo al mondo ad analizzare due protocolli di emergenza in simultanea in un lasso di tempo di nove giorni. Il processo di analisi per l’uso emergenziale è stato adottato per la prima volta nel Paese in ragione della crisi sanitaria.



Subito dopo l’approvazione da parte dell’ente regolatore, la prima cittadina brasiliana è stata vaccinata nell’Hospital das Clínica, nella città di San Paolo, con il farmaco messo a punto dall’Instituto Butantan. Monica Calazans, 54 anni, è una donna afrobrasiliana, infermiera e anche nel gruppo di rischio dal Covid-19. L’immunizzazione è stata fatta alla presenza del ogovernatore dello Stato, Joao Doria. “Oggi è il giorno ‘V’: il giorno del vaccino, della vittoria, della verità e della vita. La giornata di oggi è una di quelle che valorizza la lotta per la vita” ha dichiarato Doria. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha affermato in conferenza stampa che il piano di vaccinazione sarà coordinato per il suo dicastero e che oggi inizierà la distribuzione dei prodotto in tutti gli Stati, in forma uguale e simultanea. “La distribuzione dei vaccini comincerà lunedi, alle sette. Prevediamo per mercoledì alle 10 l’inizio del Plano Nacional de Imunizacao, alla stessa ora in tutti gli Stati. Questo è il tempo minimo per loro dal punto di vista logistico” ha affermato Pazuello. Il Brasile dispone al momento di sei milioni di dosi di Coronavac per uso immediato e attende l’approvazione del governo indiano per importare due milioni di dosi di Covidshield.

BRASIL LIBERA USO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 E INICIA PLANO DE VACINAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pela liberação de imunizantes e medicamentos no Brasil, aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan , e a vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca, que será produzida no Brasil pela Fiocruz. Com o sinal verde, o Brasil dá início ao seu plano nacional de vacinação, que prevê, na primeira etapa, a imunização de trabalhadores de saúde que estão na linha de frente do combate a pandemia, idosos acima de 60 anos asilados e a população indígena. A Anvisa foi a unica agência do mundo a analisar 2 protocolos de emergência simultaneamente em um prazo de 9 dias. O processo de análise para uso emergencial foi adotada pela primeira vez no país em razão da crise sanitária. Logo após da liberação pela agência reguladora, a primeira brasileira foi vacinada no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, com a vacina pleiteada pelo Instituto Butantan. Mônica Calazans, 54 anos, é mulher negra, enfermeira e está dentro do grupo de risco da Covid-19. A vacinação foi acompanhada pelo governador do estado, João Doria. “Hoje é o dia “V”. Dia da Vacina, da vitória, da verdade, dia da Vida. O dia de hoje é daqueles que valorizam e lutam pela vida”, declara Dória. Em coletiva de imprensa, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o plano de vacinação será coordenado pelo Ministério da Saúde, que iniciará nesta segunda-feira (18) a distribuição das vacinas a todos os estados de forma igualitária e simultânea. “A distribuição das vacinas começará na segunda-feira, às 7h. Planejamos para quarta-feitra, às 10h, o inicio do Plano Nacional de Imunização, ao mesmo tempo, em todos os estados. Esse tempo é a logística mínima dos estados”, afirma Pazuello. O Brasil possui em território nacional para uso imediato 6 milhões de doses da Coronavac e aguarda liberação do governo da Índia para importação de 2 milhões de doses da Covishield.