Brazil has 6 million vaccines for immediate use

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – The emergency use for vaccination against Covid-19, released yesterday by the Brazilian regulatory agency, is valid for a batch of 2 million doses of the Oxford/Astrazeneca vaccine produced by the Serum Institute in India and 6 million doses of CoronaVac, produced by the Chinese laboratory Sinovac and which are already in the national territory. For the use of other lots, a new request will be necessary. Although Anvisa has evaluated the use of 8 million doses, the country currently has only a portion of this amount avilable, since the immediate delivery of Covishield was denied by the government of India last week, delaying the plans of the Ministry of Health. Currently, Brazil has the capacity to vaccinate only 3 million people, considering that Coronavac needs 2 doses, within a period of up to 21 days, to ensure its effectiveness against the virus. Thus, the National Immunization Plan (PNI) elected as a priority group elderly over 60 years living in nursing homes, the indigenous population and a group of health workers who are on the front line of the fight against the pandemic. The next step is the approval by the regulatory agency of the emergency use of 4 million doses of CoronaVac, already produced by Butantan Institute. The request will be forwarded this Monday, as stated by the president of the Institute, Dimas Covas, at a press conference. The Oxford vaccine, in turn, will be produced in Brazil by Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), located in Rio de Janeiro. Fiocruz agreement with the pharmaceutical company AstraZeneca foresees the national production of 100.4 million doses of the immunizer during the first semester of 2021. In addition to these doses, the intention is to develop another 110 million for the second half. For this, however, the Foundation awaits the arrival of the Active Pharmaceutical Ingredient (IFA) imported from China. The board of directors of Anvisa, which released the vaccines this Sunday, stressed the importance of maintaining preventive measures to contain the spread of SARS-CoV-2, since immunization will take some time. Technical agents reinforced that there are no preventive drugs for the disease. “Immunity from vaccination takes some time to establish. So, even if vaccinated, use masks, maintain social isolation and clean your hands. Trust Anvisa and trust the vaccines that Anvisa certifies and when it is within your reach, get immunized ”, declared the agency’s CEO, Antônio Barra Torres. Brazil is the second country in the world with the highest number of deaths and is currently facing the second wave of the pandemic. The country has already passed the 200,000 deaths due to coronavirus.

IN BRASILE PRONTE 6 MILIONI DI DOSI DI VACCINI CINESI PER USO IN EMERGENZA

L’uso di emergenza per la vaccinazione contro il Covid-19 annunciata ieri dall’ente regolatore brasiliano è già valida per un lotto da due milioni di dosi del farmaco Oxford/Astrazeneca prodotto dal Serum Institute, indiano, e per sei milioni di dosi di CoronaVac, prodotto realizzato dall’azienda cinese SinoVac, che già si trovano in Brasile. L’impiego di nuovi lotti necessiterà di una ulteriore richiesta di certificazione. Nonostante Anvisa, questo il nome dell’ente regolatore, abbia approvato l’utilizzo di otto milioni di dosi, il Brasile ha attualmente a disposizione solo una porzione di questa quota. L’invio immediato del Covidshield, messo a punto dal Serum Institute, è stato infatti negato dal governo indiano nell’ultima settimana, provocando un ritardo nei piani del ministero della Salute. Allo stato attuale il Brasile ha la capacità di vaccinare solo tre milioni di persone, dato che per garantire l’efficacia contro il virus il vaccino necessità di due dosi da somministrare a 21 giorni l’una dall’altra. Alla luce di queste considerazioni, il Plano Nacional de Imunizacao (Pni) ha individuato come gruppi prioritari le persone che hanno più di 60 anni e risiedono nelle case di cura, la popolazione nativa e il personale sanitario che è in prima linea nell’affrontare la pandemia. Il prossimo passaggio consiste nell’approvazione da parte dell’ente regolatore dell’uso di emergenza di altre quattro milioni di dosi prodotte dall’istituto brasiliano Butantan. La richiesta sarà avviata oggi, stando a quanto affermato in una conferenza stampa dal presidente dell’Istituto, Dimas Covas.

Il vaccino di Oxford sarà invece prodotto in Brasile dalla Fundacao Oswaldo Cruz (Fiocruz), che si trova a Rio de Janeiro. L’accordo tra l’istituto Butantan e AstraZeneca prevede una produzione nazionale di 100,4 milioni di dosi del vaccino nel primo semestre dell’anno. Oltre a queste dosi, le intenzioni sono quelle di realizzare altre 110 milioni di dosi nel secondo semestre. Per questo, però, la Fiocruz aspetta l’arrivo dei principi attivi importati dalla Cina. Il consiglio di amministrazione di Anvisa che ha approvato i vaccini ha evidenziato l’importanza di continuare a rispettare le misure preventive per contenere la diffusione del Sars-Cov-2, dato che il processo di immunizzazione richiederà tempo. Gli esperti dell’ente hanno ribadito che non esiste un medicinale con effetto preventivo rispetto alla malattia. “L’immunizzazione provocata dal vaccino impiega tempo a diventare effettiva. Perciò, le persone vaccinate devono usare la mascherina, praticare il distanziamento sociale e lavarsi le mani. Fidatevi di Anvisa e dei farmaci che certifica, e quando sarà il vostro turno, vaccinatevi” ha dichiarato il direttore dell’ente, Antionio Barra Torres. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di morti casuati dal virus e si trova in questo momento nel pieno di una seconda ondata. Già superata la soglia dei 200.000 decessi.

BRASIL POSSUI 6 MILHÕES DE VACINAS PARA USO IMEDIATO

O uso emergencial para a vacinação contra a Covid-19, liberada ontem pela agência reguladora brasileira, é válida para lote de 2 milhões de doses da vacina de Oxford/Astrazeneca produzida pelo Instituto Serum, na Índia, e 6 milhões de doses da CoronaVac, produzidas pelo laboratório chinês e que já estão em território nacional. Para o uso de outros lotes, será necessária uma nova solicitação. Apesar da Anvisa ter avaliado o uso de 8 milhões de doses, o país possui atualmente à disposição em seu território apenas uma parcela desse montante, uma vez que a entrega imediata da Covishield foi negada pelo governo da Índia na última semana, atrasando os planos do Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil tem capacidade de vacinar apenas 3 milhões de pessoas, considerando que a Coronavac precisa de 2 doses, em um prazo de até 21 dias, para garantir a eficácia contra o vírus. Sendo assim, o Plano Nacional de Imunização (PNI) elegeu como grupo prioritário idosos acima de 60 anos em asilos, a população indigena e um grupo de trabalhadores de saúde que estão na linha de frente do combate a pandemia. O próximo passo é a aprovação pela Agência reguladora do uso emergencial de 4 milhões de doses da Coronavac, já produzidas pelo Instituto Butantan. A solicitação será encaminhada ainda nesta segunda-feira, conforme afirmou o presidente do Instituto, Dimas Covas, em coletiva de imprensa. A vacina de Oxford, por sua vez, será produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), localizada no Rio de Janeiro. O acordo da Fiocruz com a farmacêutica AstraZeneca prevê a produção nacional de 100,4 milhões de doses do imunizante ao longo do primeiro semestre. Além dessas doses, a intenção é desenvolver mais 110 milhões para o segundo semestre. Para isso, porém, a Fundação aguarda a chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado da China. A mesa diretora da Anvisa, que liberou as vacinas neste domingo, ressaltou a importância em manter as medidas preventivas para conter a disseminação do SARS-CoV-2, uma vez que a imunização levará ainda algum tempo. Os agentes técnicos reforçaram que não há medicamentos preventivos para a doença. “A imunidade com a vacinação leva algum tempo para se estabelecer. Então, mesmo vacinado use mascara, mantenha o isolamento social e higienize as mãos. Confie na Anvisa e confie nas vacinas que a Anvisa certifica e quando ela estiver ao seu alcance, se imunize”, declarou o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortes e enfrenta nesse momento a segunda onda da pandemia. O país já passou a marca de 200.000 óbitos.