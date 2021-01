Volterra battuta da Procida, ma sarà capitale della cultura toscana nel 2022

FIRENZE – “Volterra non ce l’ha fatta, ma per noi sarà la capitale regionale della cultura per il 2022. Ringrazio il sindaco, e tutte le donne e gli uomini, molti giovanissimi, che in questi mesi si sono spesi e impegnati per il progetto di rigenerazione sociale e innovazione culturale. Questo patrimonio ci accompagnerà e Volterra saprà valorizzarlo al massimo, non c’è futuro senza cultura“. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta sui social la decisione del ministero dei Beni Culturali di riconoscere Procida capitale italiana della cultura nel 2022.

Parole simili vengono spese dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: “Peccato- scrive- ci abbiamo sperato fino in fondo. Grazie comunque a Volterra per aver messo a disposizione della Toscana il progetto di Rigenerazione umana che, insieme alla giunta e al presidente Eugenio Giani, ci impegneremo comunque a sostenere e realizzare insieme alla valorizzazione di tutti i nostri borghi. Complimenti a Procida capitale italiana della cultura 2022. Viva Volterra, viva la Toscana”.

