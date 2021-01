Orlando: “Governo non cadrà. Per il Pd c’è solo questa coalizione”

ROMA – “Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo. Perché noi riteniamo che in questo momento non ci si può permettere di avere un vuoto di riferimento politico”. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Mattino Cinque risponde a chi gli chiede se il governo avrà i numeri.

“La porta l’ha chiusa purtroppo Renzi e ieri l’ha ulteriormente blindata continuando ad attaccare il Pd”, commenta. “Ci sono in parlamento forze moderate, liberali e europeiste”, risponde Orlando a chi gli chiede se ci sono i voti per sostituire Italia Viva.

La crisi di governo potrebbe essere un modo per arrivare a una modifica radicale della squadra di governo, con un Conte ter rivisto come ipotizzano i renziani? “Se si giocasse a Risiko sarebbe un bellissimo discorso. Noi abbiamo detto che si possono rivedere gli assetti, ma quello che non si può fare è farlo con un vuoto di governo. Perché avrebbe riflessi sui mercati e lo pagherebbero gli italiani”, spiega Orlando. “Una discussione su chi conta e chi pesa di più- aggiunge – si fa normalmente in una situazione di normalità, ma noi non siamo in una situazione di normalità siamo nel mezzo di una pandemia con una seconda ondata e forse una terza”

“Non siamo interessati a mettere uno nostro al posto di Conte senza spiegare al paese perché avviene questo passaggio e senza ragioni politiche che spieghino questo trauma. Il trauma, la rottura, assorbe tutto il resto”, il commento di Orlando a chi gli chiede se un esponente del Pd, ad esempio Dario Franceschini, potrebbe prendere il posto di Conte. “Il giorno dopo nessuno sarebbe in grado di spiegare perche’ si e’ fatto questo blitz”, aggiunge

Per il Pd o Conte o le elezioni? “Per il Pd o c’è questa coalizione e non ce n’è un’altra. E Conte è il punto di equilibrio di questa coalizione“, conclude Orlando,