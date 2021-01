DIRETTA Conte, appello ai ‘volenterosi’: “Crisi senza fondamento, ora si volta pagina”

ROMA – Con il passaggio di oggi alla Camera e domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe Conte, chiamato alla prova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle 12 il Presidente del Consiglio ha tenuto le comunicazioni e, dopo la relativa discussione, i lavori sono stati interrotti alle 15.45 per provvedere alla sanificazione dell’aula. Alle 17.15 riprenderanno i lavori con la replica del Premier e le dichiarazioni di voto. A seguire il voto con appello nominale. Domani al Senato la seduta inizia alle 9 e 30 per una durata di 9 ore circa. L’esito del voto dovrebbe arrivare intorno alle 20.

“C’e’ una crisi in corso”, quindi “la situazione non e’ affatto semplice”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intercettato nelle strade di Roma dal Tg2 al suo arrivo alla Camera.

CONTE: PARLO A TESTA ALTA, NON E’ ARROGANZA MA CONSAPEVOLEZZA

“Questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilita’ raggiungendo convergenza di vedute e certezza di azione anche con fatica”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera nel suo intervento sulla fiducia. “Confidiamo ancora in una risolutiva stagione riformista” basata ancora su “una visione, una spinta ideale, un investimento di fiducia”, continua Conte, ricordando come questo governo sia “una alleanza tra forze politiche provenienti da culture diverse”, nata “sulla base di due discriminanti: l’ancoraggio ai valori costituzionali e la solida vocazione europeista”.

“Abbiamo operato sempre le scelte migliori? Abbiamo espresso sempre le decisioni piu’ giuste? Ciascuno fara’ le sue valutazioni. Da parte mia posso dire che il governo ha operato i bilanciamenti costituzionali con il massimo scrupolo e la massima attenzione, nella consapevolezza dell’enorme portata” di queste scelte “per il futuro della nostra comunita’”, continua Conte in un passaggio accolto da un lungo applauso dell’emiciclo.

“Se io- aggiunge- oggi a voi che siete in aula e ai cittadini posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l’arroganza di chi ritiene di non aver commesso errrori, ma per la consapevolezza di chi ha impiegato tutte le energie possibili per la comunità nazionale“.

Con la scelta politica del Next Generation Eu, e’ stata “impresso alla politica europea un nuovo corso irreversibile”, rivendica Conte prima di elencare i maggiori provvedimenti assunti dal governo. “Non avremmo potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata condivisione, collaborazione, responsabilita’ in ciascuna forza politica”.

CONTE: CRISI INCOMPRENSIBILE, HA APERTO FERITA CHE NON SI PUO’ CANCELLARE

“La crisi deve trovare oggi qui in questa sede il proprio chiarimento secondo i principi di trasparenza del confronto che hanno caratterizzato il mio mandato e che sono canoni essenziali per una democrazia parlamentare”, dice il premier Giuseppe Conte prima di un prolungato applauso. “Dobbiamo ritrovare le ragioni nobili e alte della politica, di chi crede che la politica sia essenzialmente servizio alla comunità e non esercizio del potere. Non possiamo fornire risposte mediocri, come se nulla fosse accaduto, il governo deve essere all’altezza di questo compito”.

“Stiamo affrontando questa crisi in una fase cruciale, quando una pandemia epocale è ancora in pieano corso. I nostri cittadini stanno affrontando difficoltà, stanno piangendo i morti e confesso di avvertire un certo disagio: non sono qui- continua Conte- per annunciare misure di sostegno né per illustrare il recovery plan, ma per spiegare una crisi in cui io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento”.

Il premier Giuseppe Conte ricorda in aula “i contrappunti polemici del tutto incomprensibili a chi si misura ogni giorno con la paura della malattia, con lo spettro dell’impoverimento, con l’angoscia sociale. Rischiamo di perdere noi tutti il contatto con la realta’: c’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”, dice il presidente del consiglio. “Abbiamo compiuto ogni sforzo con la massima disponibilita’ per evitare che potesse esplodere, nonostante continue pretese a ritmi sempre piu’ incalzanti con continui rilanci”.

“Questa crisi ha aperto una ferita profonda nella maggioranza e provocato profondo sgomento nel Paese, rischia di provocare danni notevoli, ha già fatto salire lo spread”, dice Conte. “Arrivati a questo punto- aggiunge- non si può cancellare quello che è successo o recuperare un clima di fiducia, condizioni imprescindibili per lavorare tutti insieme nell’interesse del Paese. Adesso si volta pagina- sottolinea Conte- questo Paese merita un governo coeso che lavora a tempo pieno per favorire la ripartenza della nostra economia”.

CONTE ANNUNCIA RIFORMA ELETTORALE PROPORZIONALE E RINUNCIA A DELEGA SERVIZI

Il premier Giuseppe Conte ricorda in aula “il rinnovato impegno del governo da qui alla fine naturale della legislatura. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per mettere in sicurezza il paese e portarlo fuori da questa pandemia”.

“In materia di legge elettorale il governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnera’ a proporre una riforma elettorale di impianto proporzionale, quanto piu’ possibile condivisa, che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo e della rappresentanza con l’esigenza pur ineludibile di assicurare stabilita’ al sistema politico” dice il premier Giuseppe Conte scatenando le proteste delle opposizioni prima di annunciare che la rinuncia alla delega ai servizi, che sarà delegata “a una persona di mia fiducia”.

L’APPELLO AI VOLENTEROSI: COSTRUIAMO INSIEME ALLEANZA CONTRO NAZIONALISTI E SOVRANISTI

“Non possiamo farci trovare impreparati, il governo ha bisogno del più ampio consenso in Parlamento. Servono forze parlamentari volenterose, servono donne e uomini capaci di rifuggire gli egoismi e l’utile personale, capaci di mirare all’interesse e al benessere dei cittadini”. Così Giuseppe Conte, parlando alla Camera, dove fa un appello a chi ha voglia di “farsi costruttore insieme a noi di questa alleanza: questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva. Una chiara scelta di campo, contro le derive nazionaliste e sovraniste”, dice il premier lanciandu un appello a “europeisti, moderati, liberali, popolari e socialisti”.

Il premier Giuseppe Conte in aula spiega che “l’alleanza di governo sara’ chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista: le forze politiche sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e logiche sovraniste. Questa alleanza puo’ gia’ contare su una solida base di dialogo alimentata da M5s, Pd e Leu”. Conte rivolge quindi un appello all’aula: “Aiuateci. Aiutateci a ripartire con la massima celerita’ a rimarginare al piu’ presto la ferita che la crisi in atto ha prodotto nel patto di fiducia con i cittadini”.

“Con il voto di oggi- dice Conte- confido di porci alle spalle il grave gesto di irresponsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di incertezza. Alle forze di maggioranza dico che nei prossimi giorni definiremo un patto di fine legislatura”.