Zingaretti: “Da Renzi errore, porte aperte a chi vota la fiducia”

ROMA – Per Italia viva la porta è aperta o chiusa? “Questo lo sa Matteo Renzi. Ha fatto un errore, ha prodotto una ferita, una lacerazione, una rottura, in queste ore ancora lo sta rivendicando come un atto compiuto”, ma “a mio giudizio è un errore compiuto”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo ha detto ieri a a Live non è la D’Urso su Canale 5. “Quindi vedremo”, dice Zingaretti, ma la porta “è aperta alle persone che vogliono dare una speranza a questo Paese e votando la fiducia a questo governo ci permettono di andare avanti“.

“MI FIDO DI CONTE”

Si fida di Giuseppe Conte? “Sì, assolutamente sì”, semmai “se dovessi fargli una critica è di aver capito troppo tardi che bisognava muoversi rispetto alle esigenze che venivano dalle domande della politica, degli alleati, e glielo abbiamo anche detto, alla luce del sole”. Però “una cosa è chiedere di cambiare per costruire, altra cosa è distruggere”, dice Zingaretti.

