È morto Mario Sconcerti, firma tra le più prestigiose del giornalismo sportivo italiano

ROMA – Si è spento improvvisamente Mario Sconcerti, 74 anni. A darne notizia, l’edizione online del Corriere della Sera. Giornalista tra le firme più prestigiose in Italia e storico editorialista proprio del CorSera, era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine. “Fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose”, si legge su Corriere.it.

Nato a Firenze il 24 ottobre del 1948, Sconcerti è stato direttore del Corriere dello Sport (dove aveva iniziato la propria carriera) e del Secolo XIX. Ha diritto l’Agenzia Giornalistica Chilometri dal 2002 al 2004. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina e della Cecchi Gori Group. Per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni ‘Terzo tempo – in onda con noi’ e ‘Sky Calcio Show’. Dall’agosto 2016 al 2019 è stato ospite fisso delle trasmissioni sportive della Rai. In occasione del campionato del mondo 2018 è stato opinionista di Mediaset.

