Coppa del mondo, Sofia Goggia trionfa in discesa con la mano rotta

ROMA – Ennesima impresa di Sofia Goggia. Sulle nevi svizzere la campionessa bergamasca si prende una vittoria di cuore e coraggio e fa sua la discesa di St. Moritz di Coppa del Mondo di sci, scendendo con una mano fratturata: 1’28″85 il tempo, davanti alla slovena Ilka Stuhec (+0″43) e alla tedesca Kira Weidle (+0″52).



Sulla stessa pista Goggia ieri aveva conquistato il secondo posto ma soprattutto si era procurata la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra nel violento impatto con un palo: operata nel pomeriggio a Milano, aveva fatto ritorno in serata in Svizzera con l’ambizione di gareggiare ancora ma lasciando in sospeso la sua partecipazione. “Deciderò alla partenza”, aveva fatto sapere. Ma questa mattina presto ha rotto gli indugi e si è presentata al cancelletto.



Goggia è dunque scesa con la vistosa fasciatura sotto al guanto e un nastro adesivo verde che fissava al bastoncino la mano in cui ieri con l’intervento chirurgico sono state inserite placche e viti. Al termine della discesa, Goggia ha continuato a tenere il ghiaccio sul dorso della mano, con un po’ di sangue a macchiare le bende, ma soprattutto ha potuto festeggiare ricevendo l’ovazione del pubblico.

