Video |Di Felice: “I movimenti giovanili di protesta per l’ambiente sono orfani di politica”

ROMA – “Sono movimenti orfani, non hanno tradizione, è un tipo di conflittualità che non ha a che vedere con la politica e dovranno loro trovare nuove forme di azione”. Così il sociologo Massimo Di Felice, docente all’università di San Paolo in Brasile, alla Dire, al termine dell’incontro di ieri sera ad Albano Laziale dedicato a Mario Perniola, nell’ambito del Festival filosofia dei Castelli Romani, ha definito i movimenti giovanili di protesta per l’ambiente e il cambiamento climatico. Siamo alle porte di “una fine dell’episteme della conoscenza occidentale”, un corto circuito ormai evidente tra l’uomo e il mondo intorno: “Come tutti i processi di cambiamento deve spingerci alla bellezza del nuovo, alla felicità del cambiamento che è la logica della vita. Ispiriamoci al modo che Perniola che ha sempre mostrato: la filosofia del sorriso come approccio alla conoscenza che ti dà la possibilità di cambiare, di morire e rinascere”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it