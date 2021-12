Occhiuto: “In tanti voterebbero Berlusconi al Quirinale senza ammetterlo”

REGGIO CALABRIA – “Il presidente Berlusconi ha dato il meglio di sé in politica estera. Basta pensare a Pratica di Mare, alla stretta di mano tra il presidente Usa e quello della Russia, o al problema dell’immigrazione che Berlusconi affrontava dialogando direttamente con i leader politici del nord Africa”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Studio 24”, su RaiNews24.

“Un’Italia con Berlusconi presidente della Repubblica e Draghi presidente del Consiglio sarebbe un Paese guida in Europa e a livello internazionale – ha aggiunto Occhiuto -. Il centrodestra ha un blocco molto consistente che può trovare un accordo forte per un candidato condiviso per il Quirinale. Se dovesse essere Berlusconi, il presidente non ha ancora detto di essere disponibile, io sono convinto che in Parlamento molti che non lo direbbero neanche sotto tortura lo voterebbero per il Colle“, ha concluso il governatore calabrese a proposito del successore di Sergio Mattarella, che si avvia a concludere il suo settennato.