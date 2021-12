Nella Valle di Cogne istituita la zona protetta per la nidificazione del gipeto

COGNE (AOSTA) – Nella Valle di Cogne, nel cuore del Parco nazionale del Gran Paradiso, è stata istituita una zona di protezione per la nidificazione del gipeto. Lo comunica l’ente Parco in una nota. La coppia di gipeti nidificanti a Cogne che, negli scorsi anni ha portato sei giovani all’involo, ha scelto di nuovo le pareti rocciose della Valnontey per realizzare il suo nido.

Vista la sensibilità della specie alla presenza umana, è stato deciso di istituire una zona di protezione per ridurre il disturbo nei siti di nidificazione. Nella zona di protezione è vietato l’accesso anche per le attività di osservazione ravvicinata e per foto o riprese e l’uso dei droni; vietato anche arrampicarsi sulle 10 cascate di ghiaccio che rientrano nell’area.

Il controllo del rispetto della zona di interdizione è in capo al corpo di sorveglianza del Parco, specifica la nota, che nel periodo invernale effettuerà degli appostamenti per prevenire e accertare il rispetto della norma e tranquillità della coppia. Nel frattempo, la società delle Guide alpine del Gran Paradiso e l’amministrazione comunale di Cogne proseguono la loro attività di sensibilizzazione per far comprendere l’importanza della zona di protezione ai tanti arrampicatori che frequentano la Valnontey in inverno. E’ stato predisposto un depliant informativo con un “decalogo del ghiacciatore” che verrà distribuito agli arrampicatori e comprende alcuni suggerimenti legati alla sicurezza nello svolgimento di questa pratica, oltre a buone norme per limitare il più possibile il disturbo alla fauna del Parco.

