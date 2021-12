I cartoni Disney e i film in tv durante le feste di Natale

ROMA – Tempo di feste, di famiglia, regali e… di film natalizi. Anche quest’anno la Rai proporrà una ampia offerta dedicata a grandi e piccini. Immancabili i grandi classici e action movie firmati Disney, in onda in prima serata a partire dal 20 dicembre, quando su Rai 2 andrà in onda ‘Alla ricerca di Dory‘. Il giorno di Natale protagonista sarà ‘Coco’, in prima visione su Rai3. ‘Maleficent’ arriverà a Santo Stefano sempre su Rai3, mentre il 27 dicembre sarà la volta di ‘Cenerentola’, in onda su Rai1. E ancora, ‘La Bella e la Bestia’ il 29 dicembre e ‘Gli Aristogatti‘ il 31 su Rai1 e ‘Genitori in trappola‘ il 2 gennaio su Rai2. Nella fascia preserale, poi, dal 20 dicembre e fino al 4 gennaio un ciclo di film di Stanlio e Ollio su Rai Movie e il 22 dicembre “Pinocchio” di Matteo Garrone alle 21.25 su Rai1.



Tra gli altri appuntamenti, il 23 dicembre alle 21.10 su Rai3 la prima di tre nuove puntate delle ‘Città segrete’ di Corrado Augias dedicate a Berlino, Genova e Istanbul. Sempre su Rai3, alla Vigilia di Natale, la prima delle due serate con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e, a seguire, ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia‘, film di animazione tratto dal romanzo di Dino Buzzati.

Animazione anche su Rai Gulp, il 24 dicembre alle 22.00, con ‘I colori del Natale‘, prodotto da Rai Ragazzi e Enanimation sul Natale delle minoranze cristiane in Medio Oriente. Su Rai Movie la sera della vigilia (21.10) ‘La cena di Natale‘ con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Veronica Pivetti e Michele Placido

Per la musica, Rai Cultura il 24 dicembre porta alle 10.40 su Rai1 (e alle 21.15 su Rai5) il tradizionale concerto di Natale della Scala di Milano e il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 (e su Rai5 ancora alle 21.15) il concerto natalizio dalla basilica Superiore di Assisi. Alle 21.25, poi, Alberto Angela con una serata evento: ‘Stanotte a… Napoli’, un viaggio nella città partenopea con il contributo di personaggi come Giancarlo Giannini, Massimo Ranieri e Serena Autieri.



Il 26 dicembre su Rai Storia, invece, dalle 14 alle 24 Nino Frassica sceglie il palinsesto della ‘Domenica Con’ all’insegna del surreale in tv. Le bellezze d’Italia si guadagnano la prima serata di Rai1, il 28 dicembre, con ‘Meraviglie – la penisola dei tesori‘, con Alberto Angela che partirà da Procida per esplorare Ischia, Lucca e infine la Valle d’Aosta incontrando personaggi come Stefano Bollani e Milo Manara. Su Rai2, invece, una prima serata con Enrico Brignano e ‘Un’ora sola vi vorrei’.



Il 30 dicembre, in prima visione su Rai1, ‘I fratelli De Filippo’, e alle 21.10 su Rai3, il “Rigoletto al Circo Massimo” un film di Damiano Michieletto che racconta l’impresa di portare in scena Verdi, nel 2020, nonostante il Covid. Il 31 dicembre, appuntamento immancabile, ‘L’anno che verrà’, in diretta dalle acciaierie di Terni, su Rai1, con la conduzione di Amadeus, tanti ospiti e Emanuela Aureli che porterà i telespettatori a scoprire le più belle località umbre.

Su Rai3, nel pomeriggio ‘La custodia’, un film di animazione su un ragazzo in fuga dal suo paese, poi alle 21.00 l’ultimo appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Per avviare il 2022 alle 12.25 Rai Cultura propone su Rai1 il concerto di Capodanno da La Fenice di Venezia e alle 13.30, su Rai2, il concerto di Capodanno di Vienna. In serata, su Rai1, l’ormai classico appuntamento con ‘Danza con me’ e Roberto Bolle, tra danza classica e “contaminazioni” artistiche.