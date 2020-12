Covid, Arcuri: “Complicato se il vaccino arriva con la terza ondata”

ROMA – “Sarebbe complicato iniziare la piu’ grande campagna di vaccinazione di massa di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi in una temuta terza ondata”. Cosi’ il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa che ha sottolineato: “Tra la prossima estate e l’autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno”.

Arcuri in conferenza stampa ha voluto rimarcare che: “La curva dei contagi e’ congelata ma non ancora appiattita” e che “nelle prossime settimane non dobbiamo pensare solo a passare un buon Natale, ma un Natale buono e responsabile in cui dovremo prenderci cura di noi e dei nostri cari”.

27 DICEMBRE VACCINE DAY EUROPEO, È GIORNO SIMBOLICO

“Il 27 dicembre ci sara’ il vaccine day europeo, i cittadini cominceranno a vaccinarsi tutti nello stesso momento. Sara’ un giorno simbolico, cominceremo col personale sanitario, il personale e gli ospiti nelle Rsa“. Intanto, ha spiegato Arcuri, “da 18 ore e’ stata aperta la possibilita’ di accogliere le candidature del personale medico e infermieristico. Avevamo chiesto fino a 3.000 medici e 12mila infermieri, finora abbiamo ricevuto 11.282 candidature: 6.381 sono medici, 1.377 infermieri, 224 assistenti sanitari e 3.300 tra medici, infermieri e assistenti sanitari”.

“La riunione dell’Ema per la validazione del vaccino di Moderna e’ stata anticipata al 6 gennaio”, ha concluso il commissario per l’emergenza.