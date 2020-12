Terremoto a Trezzano sul Naviglio: scossa avvertita anche a Milano

MILANO – E’ di magnitudo 3,8 gradi della scala Richter con epicentro a Trezzano sul Naviglio la scossa di terremoto avvertita anche a Milano. Lo si apprende dal profilo twitter dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che fissa la scossa alle 16.59 con profondita’ 8 chilometri.

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI TREZZANO: NESSUN DANNO SISMA

“Dopo aver fatto le dovute verifiche con il Comune di Milano, non risultano danni causati dalla scossa. Abbiamo ricevuto solo qualche segnalazione”. Cosi’ Andrea Zaccone, dirigente dell’Unita’ Organizzativa Protezione Civile della Regione, in merito alla scossa di terremoto avvertita nel milanese alle ore 16.59, con epicentro Trezzano sul Naviglio e di intensita’ tra di 3.8 gradi sulla scala Richter. Situazione sotto controllo anche per Dario Pasini, coordinatore dei volontari della Protezione Civile della Citta’ Metropolitana di Milano, per cui “il gruppo dei volontari di Trezzano non ha avuto al momento riscontro di danni, dunque c’e’ da stare sereni”. Inoltre- prosegue Pasini- “la sala operativa regionale sta monitorando la situazione, ma i messaggi che ci invia sono tutti rasserenanti”.