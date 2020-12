Tg Lazio, edizione del 17 dicembre 2020

NEL LAZIO POCHI CASI INFLUENZA, I MEDICI: MISURE FUNZIONANO

Nel Lazio, ad oggi, l’incidenza delle sindromi influenzali è pari a 1,37 casi ogni mille assistiti. Al di sotto della soglia nazionale di 1,9 casi. “E’ uno dei valori piu’ bassi mai registrati a metà dicembre- ha detto la presidente della Federazione dei medici di famiglia di Roma, Maria Corongiu- Il merito di questa situazione è ascrivibile all’uso di mascherine, al distanziamento fisico e alla maggiore copertura vaccinale. Sono tutte misure che stanno funzionando”. Sparite anche le malattie infettive e quelle respiratorie. “Bronchiti e tracheiti sono scomparse- ha aggiunto Corongiu- Se un paziente oggi ha queste caratteristiche cliniche, è probabile che si tratti di Covid”.

RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA LAZIO NEL 2019 SALE AL 52,2%

La raccolta differenziata nel Lazio nel 2019 è salita al 52,2%, poco più di 1 milione 586mila tonnellate, con un +0,4% di incremento di produzione dei rifiuti totali. E’ quanto emerso oggi dal Rapporto rifiuti urbani di Ispra con i dati relativi all’anno passato. Un balzo di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018. Cresce anche a Roma la differenziata: è al 47%, nel 2018 era al 43,7%. Un dato che resta però ampiamente inferiore alla media regionale e a quella dei comuni della Città Metropolitana.

RAGGI PRESENTA 15 NUOVI AUTOBUS, SERVIRANNO LE LINEE 904 E 905

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato stamani quindici nuovi autobus che entreranno in servizio a Casalotti, Casal Selce e Selva Candida, sulle linee 904 e 905 che collegano questi quartieri alla metro A di Cornelia. “I nuovi mezzi rinforzeranno il quadrante nord-ovest della Capitale- ha spiegato Raggi- e fanno parte della fornitura di 328 autobus che entro fine anno circoleranno sulle strade di Roma. Le nuove vetture, inoltre, hanno la cabina di guida separata, una cosa importante per la sicurezza degli autisti e utile anche in periodo di Covid”.

PAPA FRANCESCO COMPIE 84 ANNI, GLI AUGURI DI RAGGI E ZINGARETTI

Papa Francesco compie oggi 84 anni. Jorge Mario Bergoglio è nato infatti a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Tra le tante personalità che gli hanno voluto fare gli auguri il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Un affettuoso abbraccio da tutta la città- ha detto la prima cittadina- In questo duro periodo, il suo esempio e la sua forza ci aiutano ad affrontare le difficoltà e a impegnarci per costruire una comunità più unita e solidale”.