Donne e forze armate, Ottaviani: “Formazione con gender advisor, puntiamo sui comandanti”

ROMA – “Dal 2012 presso il Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa c’è una precisa articolazione sulle ‘Pari opportunità e la prospettiva di genere’ che vigila su parità e prevenzione di ogni discriminazione e coordina anche tra tutte le FFAA le diverse attività, come codici etici e di comportamento, che discendono dalle norme comunitarie”. Lo ha dichiarato l’Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani, Capo del I reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa che ha anche la cogestione della Presidenza del Consiglio Interforze sulla prospettiva di genere del capo di SMD, nell’ambito del Panel della Difesa dedicato alle donne in uniforme che si è concluso oggi. “Ci basiamo molto anche sulla rete dei formatori- ha chiarito l’Ammiraglio- con la figura del gender advisor, che è un ufficiale con un’esperienza almeno decennale e il gender focal point che è un sottoufficiale e svolgono consulenza per i Comandanti in teatro operativo. Vogliamo anche realizzare una terza offerta formativa anche per la truppa e il personale esecutivo. Puntiamo molto sui Comandanti”.