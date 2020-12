Il Papa regala 10000 scatole di medicine ai poveri di Bologna

BOLOGNA – Diecimila scatole di medicine contro raffreddore e influenza. E’ il regalo che Papa Francesco, nel giorno del suo 84esimo compleanno, ha inviato in aiuto ai poveri e ai senza fissa dimora di Bologna. Il dono, riferisce l’Arcidiocesi, e’ stato consegnato “a sorpresa” alla Caritas diocesana, che si e’ ritrovata con “un intero pallet” di confezioni. I medicinali ora saranno distribuiti alle varie realta’ che si occupano delle persone povere e senza fissa dimora di Bologna.

L’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha preannunciato il regalo con una telefonata all’arcivescovo Matteo Zuppi, spiegando che “era desiderio del Papa, nel giorno del suo compleanno, portare un segno di attenzione e vicinanza ai poveri facendo recapitare all’Arcidiocesi queste confezioni perche’ arrivino, appunto, alle persone bisognose”.

La Caritas, commenta il direttore don Matteo Prosperini, “da sempre ha questo compito di servizio e anche di coordinare le donazioni. Siamo rimasti molto colpiti dal gesto di generosita’ del Papa nel giorno del suo compleanno. Un corriere ‘a sorpresa’ ci ha recapitato questo regalo per i poveri e ora stiamo contattando gli enti per poter arrivare a portare velocemente ai bisognosi e ai senza fissa dimora queste confezioni di compresse, tre per il giorno e tre per la notte, che alleviano i sintomi di raffreddore e influenza dato il rischio del freddo e del gelo. Anche questa e’ un’attenzione, visto l’inverno imminente, perche’ oltre al covid i malanni di stagione non vanno in vacanza”. Anche Zuppi, dal canto suo, ringrazia il Papa, sottolineando il gesto e l’attenzione del Pontefice che “nel giorno del suo compleanno, piu che ricevere regali, ha voluto lui stesso fare un dono ai poveri”.