“Anno zero” per spostarsi, Il Giornale riunisce gli esperti a Milano

MILANO – Un confronto sul futuro degli spostamenti che guarda oltre i confini del trasporto tradizionale e prova a immaginare un sistema capace di dialogare con la vita urbana, le abitudini e i bisogni delle persone. Alla Fondazione Feltrinelli, ‘Mobilità anno zero’, promosso da “Il Giornale” e il suo settimanale economico-finanziario “Moneta”, ha riunito istituzioni e imprese attorno a un tema che ormai incrocia infrastrutture, energia, tecnologia e cultura. Ad aprire i lavori Alessandro Sallusti, direttore de “il Giornale”, che ha richiamato l’urgenza di un approccio integrato: la mobilità come nodo centrale per restituire tempo e qualità della vita ai cittadini. Nei panel si è delineato uno scenario in trasformazione: reti intelligenti, mezzi interconnessi, energia pulita e logistica urbana più efficiente. Un cambio di paradigma che mette al centro la capacità delle imprese di innovare rapidamente, dall’elettrificazione alla capillarità delle colonnine di ricarica.

Per l’assessore alla Mobilità di Milano, Arianna Censi, il punto di svolta passa dal trasporto pubblico locale: “L’investimento sul Tpl è la più grande azione per cambiare la mobilità dentro le città. Serve un piano nazionale che sostenga innovazione, semplificazione e interventi strutturali, con una visione coordinata e basata sulle esigenze delle persone”. Un percorso condiviso anche da Trenitalia. Simone Gorini, Direttore Operations Alta Velocità, ha evidenziato il lavoro su Alta Velocità, Intercity, trasporto regionale e intermodalità: “Questi interventi puntano a un sistema moderno, accessibile ed efficace.

È un impegno di lungo periodo che guarda anche alle aree meno servite e alla coesione sociale”. Sul fronte dell’auto, Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, ha illustrato un cambio culturale già in atto: “Il possesso dell’auto non è più fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni. Occorrono formule flessibili e un ecosistema di servizi a 360 gradi, non limitato al veicolo. Servono nuove soluzioni e una visione più ampia per semplificare l’esperienza di mobilità”. All’incontro sono intervenuti anche Antonio Fraccari (Adr Mobility), Massimiliano Pulice (Cdp), Simone Tripepi (Enel), Diego Cattoni (Autostrade del Brennero) e il sociologo Stefano Zecchi. I panel sono stati moderati da Hoara Borselli, Andrea Ruggeri, Vittorio Macioce ed Emilio Cozzi.