Febbre Davis a Bologna, ma Alcaraz è in dubbio

BOLOGNA – Sale la febbre da Coppa Davis a Bologna, alla vigilia del primo quarto di finale che domani, dalle 16, vedrà opposte Francia e Belgio per un posto nella semifinale di venerdì. L’Italia di Matteo Berettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderà in campo mercoledì pomeriggio contro l’Austria e ormai rimangono poche decine di biglietti ancora disponibili nella Super Tennis Arena allestita in Fiera (il campo è lo stesso delle partite casalinghe della Virtus Basket, al padiglione 37).

Se gli azzurri di capitan Filippo Volandri fanno quasi sold out, per gli altri quarti di finale restano numerosi posti ancora liberi, soprattutto per la giornata di giovedì, quando sono in programma i quarti di finale tra Spagna e Repubblica Ceca e Germania e Argentina. In campo perla nazionale iberica è atteso il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, anche se il fastidio muscolare accusato alla coscia destra durante la finale di ieri contro Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino potrebbe scombinare i piani del capitano spagnolo, David Ferrer: Alcaraz ha fatto sapere di voler giocare, anche se le sue condizioni dovranno essere valutate.

Il campione, a quanto si apprende, è partito da Torino in direzione Bologna, dove sarà sottoposto ad esami per escludere lesioni. Ad attenderlo l’agguerritissima squadra ceca, che anche nelle Final 8 può schierare tutti i suoi tennisti più forti (Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva e Adam Pavlasek).

Se l’atleta murciano dovesse rinunciare a scendere in campo, la Coppa Davis perderebbe un’altra stella, dopo aver dovuto rinunciare a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Ci sarà, salvo colpi di scena, il numero tre del mondo Alexander Zverev, che guiderà la Germania contro l’Argentina di Francisco Cerundolo. Ci sono ancora biglietti per assistere al match fra le due nazionali. Scarseggiano i posti per la semifinale di venerdì, che vedrà opposte le vincitrici di Italia-Austria e Belgio-Francia, e per le semifinali di sabato. Quasi sold out la finalissima di domenica.