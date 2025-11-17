Verso il Grande Fratello Vip, consegnati i nomi del cast a Pier Silvio Berlusconi

ROMA – Se l’edizione non famosi attualmente in onda sembra non aver fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5, in casa Mediaset si cerca di non farsi trovare impreparati per la versione vip del Grande Fratello. Secondo quanto rivela il sito Davide Maggio, Alfonso Signorini – che sarà il conduttore – e Maria De Filippi avrebbero lavorato e presentato a Pier Silvio Berlusconi la lista del papabile cast di famosi. Si tratterebbe di 23 nomi in grado di colpire il presidente che, sempre secondo quanto scrive Maggio, lo scorso luglio ha sentenziato: “Il GF Vip si farà se il cast sarà interessante“. Nove, invece, le riserve scelte.

La lista, perciò, è stata definita nei minimi dettagli. “L’elenco è decisamente ricco- scrive Davide Maggio- si va da cantanti a pugili, da attori italiani ad attori turchi, da conduttrici a opinioniste, passando anche per un paio di volti cult di reti tematiche, un ballerino, un ex politico e un personaggio che con i politici ha avuto molto a che fare“.

Per quanto riguarda, invece, la data di messa in onda è ancora tutta un’incognita: “C’è chi parla di gennaio, chi di marzo, chi di uno slittamento a settembre 2026”.