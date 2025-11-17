Corruzione, il collaboratore di Cuffaro interrogato dal Gip

PALERMO – Si è concluso l’interrogatorio preventivo di Vito Raso, storico collaboratore dell’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, davanti al gip del tribunale di Palermo. Raso è l’ultimo dei 18 indagati dalla procura del capoluogo siciliano ad essere stato ascoltato dalla giudice Carmen Salustro. L’indagine dei magistrati palermitani ipotizza i reati di corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere. “Ho risposto a tutte le domande – ha detto lasciando il palazzo di giustizia – Si tratta di accuse infamanti che non stanno né in cielo né in terra”.

