Aspettando la Davis a Bologna, Sinner c’è…ma solo nel maxi-poster

di Mattia Cecchini e Maurizio Papa

BOLOGNA – Le finali di Coppa Davis a Bologna devono ancora iniziare ma Jannick Sinner, racchetta in pugno, già alza le braccia al cielo. Però solo in foto, per quanto gigantesca. Come noto, infatti, il giocatore più quotato dell’Italia ha rinunciato all’appuntamento con la Davis e quindi non sarà in campo per tentare di conquistare la terza “insalatiera” consecutiva. Ciò non toglie, però, che l’immagine del tennista numero 2 della classifica mondiale campeggi nel centro di Bologna grazie ad una maxi-pubblicità di Rolex, partner della Coppa Davis.

DA MERCOLEDÌ IN CAMPO INVECE IL PRINCIPALE AVVERSARIO, ALCARAZ

La foto di un Sinner sorridente attira l’attenzione dei passanti spuntando dalla facciata di Palazzo Re Enzo che si affaccia su via Rizzoli, affissa sui ponteggi che al momento circondano quella porzione di edificio. Peccato, però, che Sinner non prenderà parte al torneo che si disputerà in Fiera da mercoledì a domenica. Ma da questo punto di vista, in realtà, Sinner è in buona compagnia. Sul lato adiacente del palazzo, infatti, c’è il resto dell’installazione pubblicitaria e in questo caso lo spazio è condiviso da altri sei giocatori in foto. Di questi, però, solo uno giocherà la Final 8 di Davis: proprio il grande rivale di Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non ci saranno invece gli altri tennisti immortalati sul mega-poster, perché le rispettive nazionali non sono proprio coinvolte nelle finali bolognesi: Holger Rune (Danimarca), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Joao Fonseca (Brasile), Taylor Fritz e Ben Shelton (Usa). Oltre a Italia e Spagna, infatti, a contendersi la Davis 2025 saranno Austria, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Argentina e Germania.