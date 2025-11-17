Pappe personalizzate per i prematuri, ora in Romagna li prepara un ‘robot’

BOLOGNA – Pappe realizzate in modo personalizzato per poter nutrire i neonati prematuri che non sono ancora in grado di processare il latte a causa della criticità delle loro condizioni. E’ il nuovo servizio di nutrizione parenterale pediatrica all’interno del laboratorio di Galenica Clinica dell’Ausl Romagna a Ravenna. Un passo in avanti, fa sapere la Regione, “che tiene insieme innovazione tecnologica e attenzione ai pazienti, in questo caso bimbe e bimbi nati prima del tempo e ancora immaturi dal punto di vista gastrointestinale, tanto da non poter ingerire, o solo in parte, cibo in modo naturale”.

IN PISTA UN MACCHINARIO TOTALMENTE AUTOMATIZZATO

Le pappe vengono realizzate tramite un ‘compounder’, ovvero quelle figure professionali che preparano farmaci su misura per le esigenze specifiche di un singolo paziente, quando la loro versione commerciale non è disponibile o non è adatta: ma in questo caso il ‘compounder’ “non è una persona, ma un macchinario totalmente automatizzato che è in grado di miscelare e mescolare gli ingredienti secondo le indicazioni dei tecnici di laboratorio, ma azzerando le operazioni manuali e conseguentemente il rischio di errori. E garantendo così una terapia sicura per i pazienti, sia dal punto di vista microbiologico, sia per la precisione ed accuratezza delle quantità di componenti da miscelare”.

Dal momento che le condizioni dei piccoli pazienti non permettono di tollerare quantitativi di nutrizione enterale tali da soddisfare i fabbisogni nutrizionali, le pappe vengono poi somministrate per via endovenosa: “si tratta, dunque, di una terapia fondamentale che garantisce a questi bimbi la giusta quantità di nutrienti”. Inoltre, il nuovo servizio permette una totale flessibilità (ogni soluzione è formulata per le necessità specifiche del singolo paziente con apporti adeguati per una crescita ottimale) e la possibilità di modificare la prescrizione quotidianamente (o più spesso se strettamente necessario), in base alle variazioni cliniche o metaboliche del paziente e ai più recenti esami di laboratorio. La somministrazione di tutti i nutrienti, spiega ancora la Regione, avviene sempre in modo sicuro e biodisponibile.