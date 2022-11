A Roma nuovi open day per la carta d’identità elettronica

ROMA – Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d’identità elettronica: sabato 19 novembre è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, XI, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 20 novembre. Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 18 novembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

“Con l’obiettivo di abbattere i 120 giorni medi di attesa che erano necessari per il primo appuntamento disponibile a dicembre 2021, abbiamo proceduto a un piano di riorganizzazione e diversificazione del servizio di rilascio Cie. Dopo meno di un anno i tempi medi di attesa per il primo appuntamento disponibile sono scesi ampiamente sotto i 30 giorni grazie al miglioramento del servizio nei canali ordinari degli sportelli municipali e per il contributo delle aperture straordinarie del fine settimana. Vogliamo consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente. Intanto però un sentito ringraziamento va a tutto il personale dei Municipi e dei Dipartimenti, impegnato a migliorare l’offerta di servizi ai cittadini e alle cittadine di Roma”, così Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.



Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.30 alle ore 16.30

Municipio XI: la sede di Via Mazzacurati 69 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.00 alle 16.00

Municipio XV: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.30 alle 13.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 19 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 20 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it