Zona centro di Bologna ‘bombardata’ da abbandoni di rifiuti

BOLOGNA – Sacchi pieni di pattume ‘comodamente’ abbandonati sotto i portici, ciarpame, e anche qualche elettrodomestico più che in disuso: il ‘quadrilatero’ tra via Marconi, San Carlo, del Porto e Riva Reno, a due passi dal centro di Bologna, continua ad essere bersagliato dagli abbandoni di rifiuti. Anche ieri sera, come segnalato dai residenti, e come documentato da varie foto, parecchi punti della zona era usati come ‘discarica’ stante l’assenza di cestini dei rifiuti di grandi dimissioni; peraltro anche dove ci sono i cassonetti che si attivano con la Carta Smeraldo non pochi sacchi dell’immondizia vengono lasciati per terra; e quelli della differenziata, essendo accessibili senza restrizioni, vengono usati alla vecchia maniera. E anche lungo il portico di Marconi, lato Camera del lavoro, non mancano i sacchi di pattume indifferenziato.

Gli abbandoni sotto i portici e vicino ai cassonetti, spariscono comunque al mattino successi per il passaggio dei servizi che, esattamente come per il servizio di raccolta porta a porta di plastica e carta, rimuovono quel che trovano.

