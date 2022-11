Saviano si difende a ‘Piazzapulita’: “Chi critica il potere paga”

ROMA – “Stasera sarò a Piazza Pulita su LA7 dove 2 anni fa ho duramente criticato Meloni e Salvini, Premier e Vicepremier che oggi portano in tribunale uno scrittore, come se avessimo pari peso. Chi critica il potere, sia esso criminale, economico o politico paga. Unica opzione il silenzio“. Lo annuncia Roberto Saviano sui social all’indomani della prima udienza del processo in cui è accusato di diffamazione da Giorgia Meloni per le frasi pronunciate nello stesso programma nel 2020.

Tra gli altri ospiti di Corrado Formigli: il sindaco di Firenze Dario Nardella (PD), l’economista dell’Università Bocconi Tito Boeri, l’operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere Giorgia Linardi, il politologo Vittorio Emanuele Parsi, Nunzia De Girolamo; Andrea Crisanti (PD), Flavio Tosi (FI), i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Alberto Negri e Nello Trocchia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it