Tg Cultura, edizione del 17 novembre 2022

ARCHITETTURA AL CINEMA CON IL MILANO DESIGN FILM FESTIVAL

Cinque giorni di programmazione, oltre 40 titoli, location diffuse e iniziative che coinvolgono addetti ai lavori, appassionati, architetti e studenti. È il Milano design film festival, la rassegna che dal 22 al 26 novembre racconta, attraverso il video nelle sue varie forme, le concezioni più contemporanee del design e dell’architettura. Il Festival celebra i suoi primi dieci anni con un’edizione speciale rinnovata nella forma e nei contenuti, e con la nuova direzione artistica di Cristiana Perrella affiancata dai guest curator Emanuele Coccia, Bianca Felicori e India Mahdavi. Cinque sezioni, tre a candidatura libera – Official Selection, Afa Architecture Film Award, Mdff Student Award – due curatoriali – Immaginare e Radici – e due Premi, oltre a eventi speciali e talk.

LA SCUOLA AMANUENSI COMPIE 10 ANNI CON ‘OPERINA’ DEL VICENTINO

La Scuola italiana amanuensi celebra il suo decimo anniversario e i 500 anni del primo manuale al mondo dedicato alla calligrafia con l’ultimo lavoro dello Scriptorium Foroiuliense: la ‘Operina’ di Ludovico degli Arrighi detto ‘Vicentino’. Dell’opera, che è stata alla base del lavoro di tutti i manuali calligrafici e di scrittura pubblicati successivamente e fino ai giorni nostri, lo Scriptorium ha realizzato 20 copie anastatiche che vantano una prefazione scritta dal già ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Tutto è eseguito con tecniche antiche, carta pregiata fatta a mano e legature d’epoca. Dentro c’è tutto ciò che si deve sapere sul lavoro dello scrivano”, ha spiegato il presidente della Scuola, Roberto Giurano.

IL MINISTRO SANGIULIANO: IL GOVERNO ACQUISIRÀ VILLA VERDI

Il Governo non lascerà che la casa-museo dove visse Giuseppe Verdi vada in degrado, tanto che l’intenzione è di acquisirla. L’immobile che si trova in località Sant’Agata nel comune di Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza, è stato al centro di una contesa legale sorta nel 2001 tra tre fratelli eredi del maestro. E lo scorso maggio la Corte di Cassazione ha disposto la vendita all’asta della villa, che il 30 ottobre scorso ha anche chiuso le porte ai visitatori delle sue stanze adibite a museo. “La questione è alla mia vigile attenzione e sicuramente noi interverremo”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, proponendo anche una serie di concerti con le musiche di Verdi per finanziare parte dell’acquisizione.

A PALAZZO BARBERINI GLI AFFRESCHI DI ANNIBALE CARRACCI

Palazzo Barberini presenta la mostra ‘Annibale Carracci. Gli affreschi della cappella Herrera’, a cura di Andrés Úbeda de los Cobos, vicedirettore del Museo del Prado. L’esposizione riunisce il ciclo di affreschi ideato da Annibale Carracci per la decorazione della cappella di famiglia del banchiere spagnolo Juan Enriquez de Herrera nella Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli a piazza Navona. Nella Sala marmi di Palazzo Barberini è stata ricostruita una struttura nelle uguali proporzioni della Cappella, all’interno della quale sono stati inseriti gli affreschi secondo la sequenza originaria del ciclo.

