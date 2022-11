Il dramma dell’attore Alessandro Haber: “In sedia a rotelle dopo un intervento andato male”

ROMA – Costretto in sedia a rotelle ormai da otto mesi dopo un’operazione chirurgica andata male. Lo racconta in un’intervista a ‘Libero’ l’attore Alessandro Haber. “Sto facendo terapie, dopo quell’intervento ne ho fatto un altro. Al momento guardo il mondo a mezza altezza“.

L’attore bolognese, 75 anni, descrive il suo stato d’animo come “decisamente fragile. Sto provando a riprendermi, lavoro e faccio prove in teatro, vado ai concerti ma non sono autonomo: la riflessione e lo struggimento sono particolarmente forti“.

Haber nel corso della sua carriera ha lavorato con il gotha del cinema italiano: ha vinto tra gli altri il David di Donatello 1994 come miglior attore protagonista per ‘Per amore, solo per amore‘ di Giovanni Veronesi e ha recitato ultimamente nel film ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido e con Riccardo Scamarcio nei panni del pittore.

