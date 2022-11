Regionali. Rampelli: io candidato per il Lazio? Se Meloni chiama rispondo

ROMA – “Se Meloni chiama non mi tirerei indietro”. Fabio Rampelli, attuale vicepresidente della Camera, annuncia ufficialmente la sua disponibilità a correre per la presidenza della Regione Lazio. Un nome il suo, che stando ad alcuni sondaggi, sbaraglierebbe la concorrenza: Rampelli infatti, come candidato per il centrodestra, raggiungerebbe il 46% dei consensi, circa 20 punti in più dell’attuale assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e potenziale candidato del centrosinistra. “Le autocandidature non funzionano da nessuna parte nemmeno nel centrodestra- ha detto a L’Aria che tira su La7- Detto ciò mi sono sempre messo a disposizione della comunità da buon soldato e se ci fosse una chiamata dalla Meloni non potrei sottrarmi, anche se al momento sono il vicepresidente della Camera dei deputati”.



